Primeiro bebê poços-caldense de 2024 é menina e nasceu de parto cesárea, pesando 2.8 quilos

Nasceu na Maternidade da Santa Casa o primeiro bebê poços-caldense de 2024. Trata-se de Ágata Helena Prado Borges, primeira filha do casal Emília Isaura Correa Prado e Francisco Henrique Borges, que veio ao mundo às 7h36 da manhã deste dia 1º de janeiro, através de parto cesárea, pesando 2.8 quilos e medindo 45 centímetros.

Após passar um ano novo tranquilo na expectativa da chegada de Ágata, a mamãe Emília deu entrada no Hospital pouco antes das 6h e não demorou muito para que sua primeira filha viesse ao mundo.

“Eu estava muito ansiosa. A gente já tinha vindo para Santa Casa essa semana, mas foi um alarme falso. Desta vez nós viemos e deu tudo certo.. Dei entrada no Hospital por volta das 6h da manhã e o Dr. já veio me receber para fazer o parto dela e transcorreu tudo muito bem, graças a Deus”, conta a mamãe de primeira viagem.

