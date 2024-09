Primeiro debate para prefeito de Poços de Caldas reúne todos os candidatos na OAB

Na noite desta segunda-feira, 09, a sede da OAB Subseção Poços sediou o primeiro debate entre os candidatos ao cargo de prefeito de Poços de Caldas. Todos os candidatos participaram do evento, que foi organizado pelo Conselho Eleitoral da OAB Poços.

A transmissão foi feita ao vivo pela TV POÇOS em sinal aberto para a cidade e região, e também pela SulminasTV, que ofereceu a transmissão pela internet.

O debate foi moderado pelo jornalista Ailton Fonseca e contou com uma comissão julgadora coordenada pelo promotor de justiça Dr. Glaucir Antunes Modesto. A comissão, que também incluiu dois membros da OAB, foi responsável por avaliar eventuais pedidos de direito de resposta e resolver questões relacionadas durante o evento. As regras do debate foram previamente apresentadas aos candidatos.

Os sete candidatos a prefeito de Poços de Caldas participaram do debate: Breno Brum (UP), Dr. Eloísio (PSB), Marcelo Heitor (PL), Paulo Ney (PSDB), Rovilson de Lima (PRTB), Silvio Váio (PMB) e Ulisses (MDB). Eles tiveram a oportunidade de discutir suas ideias e apresentar suas propostas.

O debate completo está disponível para visualização em nosso canal no Facebook e no YouTube da SulMinasTV.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.