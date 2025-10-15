Princípio de incêndio em apartamento no centro da cidade

Atualizado em 15 de outubro de 2025

Um princípio de incêndio em um apartamento mobilizou diversas forças de segurança e emergência de Poços de Caldas no início da tarde desta quarta-feira (15), na região central da cidade. O fogo começou na cozinha do imóvel, mais precisamente na área do fogão, e causou grande movimentação na esquina das ruas Rio Grande do Sul e Expedicionários.

De acordo com o Capitão Souza, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h30. “Fomos informados de um incêndio em apartamento no segundo pavimento, e deslocamos três viaturas — salvamento, socorro e resgate — totalizando dez militares. Quando chegamos, parte do fogo já havia sido controlada por terceiros, mas ainda havia dois focos ativos: um na base do fogão e outro no armário planejado da cozinha. Eletrodomésticos e móveis foram danificados pelas chamas”, relatou o oficial.

O coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho, acompanhou a ocorrência e avaliou as condições estruturais do imóvel. “Verificamos se havia risco para o apartamento e para o prédio, mas felizmente não identificamos danos estruturais. Foi apenas o susto. A proprietária recebeu as devidas orientações”, explicou.

Além do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a Polícia Militar prestou apoio na segurança e no isolamento da área, enquanto agentes do Demutran atuaram no controle e na interdição parcial do trânsito durante o atendimento.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido, e o fogo foi rapidamente controlado, evitando que se alastrasse para outros cômodos ou apartamentos do edifício.

