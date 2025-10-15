Princípio de incêndio em apartamento no centro da cidade

Princípio de incêndio em apartamento no centro da cidade

15 de outubro de 2025

Um princípio de incêndio em um apartamento mobilizou diversas forças de segurança e emergência de Poços de Caldas no início da tarde desta quarta-feira (15), na região central da cidade. O fogo começou na cozinha do imóvel, mais precisamente na área do fogão, e causou grande movimentação na esquina das ruas Rio Grande do Sul e Expedicionários.

foto: Victor Imesi

De acordo com o Capitão Souza, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 13h30. “Fomos informados de um incêndio em apartamento no segundo pavimento, e deslocamos três viaturas — salvamento, socorro e resgate — totalizando dez militares. Quando chegamos, parte do fogo já havia sido controlada por terceiros, mas ainda havia dois focos ativos: um na base do fogão e outro no armário planejado da cozinha. Eletrodomésticos e móveis foram danificados pelas chamas”, relatou o oficial.

O coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa Filho, acompanhou a ocorrência e avaliou as condições estruturais do imóvel. “Verificamos se havia risco para o apartamento e para o prédio, mas felizmente não identificamos danos estruturais. Foi apenas o susto. A proprietária recebeu as devidas orientações”, explicou.

foto: Victor Imesi

Além do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, a Polícia Militar prestou apoio na segurança e no isolamento da área, enquanto agentes do Demutran atuaram no controle e na interdição parcial do trânsito durante o atendimento.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido, e o fogo foi rapidamente controlado, evitando que se alastrasse para outros cômodos ou apartamentos do edifício.

 

ASSISTA O VÍDEO:

 

