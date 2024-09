Procon alerta para novo golpe

O Procon Poços alerta que tem recebido dezenas de consumidores que, induzidos por vídeos criados por inteligência artificial, usando imagem e voz de pessoas públicas como artistas e políticos, promovem pagamentos de valores e repasse de dados privados como nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail a golpistas, acreditando que existem saldos a receber junto a instituições financeiras.

De posse dessas informações, os golpistas ingressam nas contas e aplicativos dos consumidores, promovendo a transferência de valores e clonagem dos celulares.

A coordenação do Procon Poços faz um alerta aos consumidores para que não acreditem em “dinheiro fácil”, jamais acessem links desconhecidos, promovam depósitos a estranhos ou repassem dados pessoais. Ressalta ainda que a internet permite a divulgação de muitas fake news e orienta para que os dados sejam ser sempre checados.

A orientação é de que, antes de tomar qualquer tipo de medida, procurar o Procon para se certificar da realidade das informações encontradas.

