PROCON alerta sobre golpe com falsa notificação de audiência de conciliação

A Prefeitura de Poços de Caldas e o PROCON Municipal alertam a população e especialmente os empresários locais, para um golpe que tem circulado por e-mail, utilizando falsas notificações de audiência de conciliação para enganar os destinatários.

Os golpistas enviam mensagens aparentando ser oficiais, usando dados reais da empresa, o nome “Fundação PROCON” e remetentes com endereços semelhantes a procon.gov.br para tentar passar credibilidade. A mensagem traz informações falsas, como endereço do PROCON, número do processo, data e horário da suposta audiência, além de orientações para levar documentos e comparecer com 15 minutos de antecedência.

Essas instruções fazem parte do golpe. O e-mail inclui um link para “consultar o processo” ou “confirmar a audiência”. Ao clicar nesse link, o usuário pode ter dados pessoais, bancários e informações sigilosas capturados, além de expor o dispositivo a vírus ou malwares. O PROCON reforça: não clique de forma alguma nos links indicados nessas mensagens.

O PROCON reforça que não envia notificações por e-mail com links para documentos ou processos, e que toda comunicação oficial ocorre por canais institucionais oficiais, sendo que as empresas podem ser cadastradas na plataforma PROCONSUMIDOR para acesso às reclamações em tempo real. “É fundamental que as pessoas não cliquem em links suspeitos e, em caso de dúvidas, entrem em contato diretamente com o PROCON ou órgão responsável para confirmar a informação”, orienta a coordenadora do PROCON de Poços de Caldas, Fernanda Soares.

Para evitar cair em golpes, o PROCON recomenda:

Não abrir links ou baixar anexos de e-mails suspeitos;

Verificar cuidadosamente o remetente da mensagem;

Nunca fornecer dados pessoais ou bancários sem confirmação da fonte;

Manter os antivírus atualizados;

Denúncias podem ser feitas diretamente no PROCON, na Rua Pernambuco, 562 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, ou pelo telefone (35) 3697-2260