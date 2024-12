Procon alerta sobre golpe que usa o nome do órgão

O Procon Municipal de Poços de Caldas emitiu um alerta para a população sobre um novo golpe que está sendo aplicado utilizando o nome do órgão de proteção e defesa do consumidor. Relatos apontam que consumidores têm recebido ligações de pessoas que se passam por servidores do Procon, alegando a disponibilização de valores referentes a cobranças realizadas de forma indevida.

Conforme as vítimas, os golpistas solicitam que a comunicação seja continuada via WhatsApp, onde pedem o envio de documentos e dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, entre outros. A suspeita é de que essas informações sejam utilizadas para práticas fraudulentas, como realização de empréstimos, abertura de contas bancárias ou até mesmo registro de empresas falsas.

A coordenadora do Procon, Fernanda Soares, reforça que o órgão nunca solicita dados pessoais por telefone ou WhatsApp. Ela orienta os consumidores a desconfiarem de qualquer abordagem nesse sentido e destaca a importância de não repassar informações a desconhecidos. “A dica principal é entender que não existe dinheiro fácil. Sabendo desta premissa, o consumidor fica mais atento e evita golpes que podem trazer constrangimento e prejuízos desnecessários”, alerta.

Para evitar cair em armadilhas como esta, o Procon orienta que os consumidores fiquem atentos e sigam as seguintes recomendações:

*Nunca forneça dados pessoais ou bancários por telefone, ou aplicativos de mensagens.

*Desconfie de ofertas de dinheiro fácil ou devoluções financeiras sem procedimento formal.

*Sempre confirme informações diretamente com o órgão responsável.

Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações, o consumidor pode entrar em contato com o Procon Municipal pelo telefone 3697-2844. O órgão reforça que é essencial denunciar qualquer tentativa de golpe, para que medidas possam ser tomadas contra os responsáveis.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.