PROCON atua e agência bancária poderá ser multada em mais de 100 mil reais

Uma agência bancária foi autuada pelo Procon de Poços de Caldas por descumprir o tempo máximo para atendimento nos caixas.

Segundo informações da Coordenadora Geral do Procon, Fernanda Soares, os consumidores estariam aguardando mais de uma hora para atendimento, quando não poderia ser ultrapassado o prazo de 15 minutos, conforme Legislações Estadual e Municipal.

Os fatos foram presenciados na última quinta e sexta-feira(16), podem gerar multas que, somadas, ultrapassam a cifra de cem mil reais para a agência.

Importante ressaltar que qualquer cidadão pode denunciar irregularidades quanto a prestação de serviços bancários, especialmente quanto ao tempo de atendimento nos caixas. Para tanto, basta pedir que o funcionário emita o protocolo do horário do atendimento e promover a entrega do material ao Procon para autuação da agência.

Buscando a resolução do caso e a melhoria na qualidade de atendimento dos consumidores fora realizada, nesta sexta-feira, reunião com setor responsável pelo atendimento das demandas consumeristas da Instituição Bancária.

Também foi agendada uma reunião orientativa com todas as agências do Município, a qual será realizada no dia 04 de março de 2024, as 15h na sede da ACIA.