Procon autua 17 farmácias de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Dando sequência ao projeto “Comércio Consciente”, que promoveu reuniões orientativas com os mais diversos setores de consumo da cidade, o PROCON realizou, durante todo o mês de dezembro, fiscalização nas farmácias locais.

Foram visitadas 24 estabelecimentos, sendo que 17 foram autuados com multas que variam de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).

Entre os principais motivos das autuações estão a falta de precificação nos produtos conforme a nova legislação consumerista, promoção de produtos infantis lácteos em desacordo com a determinação do Ministério da Saúde, inexistência do Código de Defesa do Consumidor para consulta e das placas obrigatórias, itens estes que haviam sido abordados durante a reunião orientativa ocorrida em junho de 2022.

As multas aplicadas não são terminativas e as empresas autuadas possuem o prazo de 20 dias corridos para recorrer, demonstrando, inclusive, a correção das infrações.

O próximo setor a ser fiscalizado será o de supermercados, os quais participaram de duas reuniões orientativas.