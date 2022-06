Procon autua supermercados por irregularidades

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon encerrou, na data de ontem, 27 de junho, a fiscalização de supermercados de grande e médio porte da cidade.

Ao todo, foram fiscalizados 27 estabelecimentos comerciais, sendo que 6 destes foram autuados com multas que variam de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

As autuações ocorreram em razão da disponibilização de produtos fora do prazo de validade aos consumidores e com suas embalagens violadas, precificação inadequada, propaganda enganosa, não disponibilização de placas obrigatórias, inexistência de atendimento preferencial e prioritário e falta de leitores de preço e do Código de Defesa do Consumidor para consulta.

Os estabelecimentos autuados possuem o prazo de dez dias, a contar do recebimento do auto de infração, para apresentar recurso.

O nome das empresas não são divulgados, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa, bem como, os dados sensíveis, de acordo com a determinação da LGPD.

Denúncias quanto ao fornecimento de produtos vencidos ao consumidores podem ser realizados ao PROCON e a Vigilância Sanitária, inclusive de forma anônima, através do eOuve.