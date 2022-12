Procon de Poços de Caldas dá dicas de como se programar para compras de final de ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O horário especial para comércio iniciou no dia 8 de dezembro, em Poços de Caldas. Os comerciantes que optaram em realizá-lo ficaram abertos até 20h, até o dia 17, seguindo a sugestão da Associação Comercial.

Segundo a Associação Comercial de Poços de Caldas, a sugestão aos seus associados é que na semana do Natal, do dia 19 a 23, o horário seja das 09h às 22h. Nos sábados, 10 e 17, das 09h às 20h. Aos domingos, 11 e 18, das 10 às 17h.

Ainda segundo a Acia, na véspera do Natal, dia 24, e na véspera do Ano Novo, dia 31/12, seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre os sindicatos Patronal e dos Empregos, as lojas deverão encerrar as atividades às 19 horas.

Com o Natal está se aproximando e buscando atrair a atenção dos consumidores, muitas lojas estão com as vitrines repletas de sugestões. Para qualquer opção, desde uma pequena lembrança a um presente de custo elevado, o Procon orienta que é preciso considerar a disponibilidade financeira, pois uma compra consciente pode evitar futuros problemas.

Confira as dicas elaboradas pelo Procon Municipal de Poços de Caldas.

Segundo Fernanda Soares, coordenadora-Geral do Procon, planejar os gastos é essencial para fugir das tentações das novidades e não comprar nada que não seja realmente necessário. Além disto, no início do ano, vem as despesas inevitáveis como impostos e material escolar dos filhos. “A virada do ano é para muitos um momento de renovação e novos planos, mas também pode ser de surpresas desagradáveis para quem não se planejar financeiramente ou adquirir produtos ou serviços desnecessários por impulso. Isso porque, logo nos primeiros meses, os brasileiros se deparam com gastos inevitáveis do período”.

O primeiro passo para as compras, após a análise da necessidade, é a escolha do presente e a pesquisa de preços, seja para compras presenciais ou pela Internet.

Nas compras pela Internet, o consumidor deve ficar bastante atento para evitar golpes e garantir a entrega dos produtos. Para tanto, é necessário ficar atento à qualificação das empresas e desconfiar

a ofertas muito vantajosas, que fogem da realidade de outras lojas do mesmo ramo.

Empresas fraudulentas geralmente possuem apenas a opção de pagamento por boleto ou pix, por isso, sempre tente realizar as compras através do cartão.

O fato da empresa possuir CNPJ nao determina sua idoneidade. Sempre busque informações antes de promover a compra.

Compras realizadas fora dos estabelecimentos comerciais como internet, telefone, a domicílio ou catálogo garantem ao consumidor o prazo de sete dias, após o recebimento da mercadoria, para desistir da compra,independente do motivo, com restituição total dos valores e frete. É o chamado direito de arrependimento, que não se aplica para compras presenciais, realizadas lojas físicas.

Desta forma, ao adquirir produtos em estabelecimentos locais, é importante verificar se a loja possui política de troca e quais são as condições impostas, inclusive para presentes.

Vale lembrar que a garantia para defeitos dos produtos de 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis se aplica tanto para produtos adquiridos no estabelecimento comercial quanto aqueles adquiridos pela internet.

Outra dica importante é verificar o preço à vista e a prazo, o número de parcelas, e ainda as taxas de juros mensal e anual. Sempre que possível é preferível comprar à vista e pechinchar descontos.

Dicas importantes para 2023

Planeje gastos e economias

Defina o padrão de vida compatível com a renda

Estabeleça metas e sonhos tangíveis

Priorize pagar dívidas ao invés de novos gastos

Antes de comprar, responda à pergunta: eu preciso?

Pesquisar preços antes de comprar

Cuidado com os gastos do cartão de crédito

Programe-se para comprar nas promoções