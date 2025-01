Procon de Poços de Caldas dá dicas para evitar perrengues nas férias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com as férias escolares coincidindo com a alta temporada no turismo, cresce o número de viajantes e, com ele, as chances de vivenciar os famosos “perrengues chiques”. Para evitar dores de cabeça e garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos, o Procon de Poços de Caldas preparou uma série de orientações para que os turistas aproveitem o melhor das férias.

Confira as principais dicas do Procon:

Compra de Pacotes Turísticos:

Adquira pacotes de empresas confiáveis ​​e cadastradas no Cadastur, do Ministério do Turismo. Desconfie de promoções especiais e verifique todos os detalhes da oferta, como período de hospedagem, nome do hotel, dados de voo e forma de pagamento, antes de revisar qualquer contrato. Sempre exija a cópia do contrato e da nota fiscal.

Passagens Aéreas:

Antes de efetivar a compra, confira o aeroporto de partida e chegada, além dos dados e horários dos voos. Lembre-se de que as passagens aéreas não são sujeitas ao direito de cobrança, salvo em casos específicos. Em caso de atrasos, a companhia aérea deverá oferecer assistência como alimentação, hospedagem e, se necessário, realocação em outro voo o mais rápido possível, até mesmo de outra empresa.

Cruzeiros:

Verifique os itens incluídos na tarifa, como alimentação e bebidas, e saiba que não é obrigatório adquirir serviços extras, como internet ou seguros, oferecidos a bordo.

Horários de Embarque:

Para evitar transtornos, chegue com antecedência: pelo menos 2 horas para voos nacionais e 3 horas para voos internacionais. No transporte rodoviário, confira a plataforma de embarque e possíveis alterações.

Bagagem:

Identifique seus malas com nome e telefone e registre o conteúdo com fotos ou vídeos.

Hospedagem:

Investigue avaliações de outros hóspedes e analise taxas extras, localização e comodidades antes de reservar. Prefira plataformas confiáveis ​​e pagamentos evite direitos ao estabelecimento fora da plataforma.

Aluguel de Veículos:

Leia atentamente as cláusulas contratuais e fique atento a possíveis restrições, como limite de quilometragem.

Táxis e Aplicativos:

Exija o uso do taxímetro ou verifique os dados do motorista e veículo nos aplicativos. Nunca serão aceitas corridas de motoristas não cadastrados.

Documentos:

Mantenha os documentos pessoais originais com você e guarde cópias em segurança local. Em viagens internacionais, verifique documentos obrigatórios, como seguros e certificados de vacinação.

Celular:

Habilite dispositivos de rastreamento, mantenha o aparelho bloqueado e em segurança local.

Extravio de Bagagem:

No transporte aéreo, a empresa tem 7 dias (voos nacionais) ou 21 dias (voos internacionais) para localizar malas. Após esse período, é obrigatória a indenização. Já no transporte rodoviário, o prazo é de 30 dias.

Seguro Viagem:

Recomenda-se fortemente o seguro, especialmente para viagens internacionais, considerando que muitos países não possuem sistema gratuito de saúde.

Em caso de problemas, procure o Procon

Caso enfrente dúvidas ou situações complicadas durante a viagem, entre em contato com o Procon pelo telefone 3697-2844 , pessoalmente na Rua Pernambuco, 562 , ou pelo aplicativo Eouve .

Aproveite as férias com tranquilidade e segurança!