PROCON de Poços de Caldas divulga nova pesquisa sobre o preço do gás de cozinha

O PROCON de Poços de Caldas divulgou nesta semana uma nova pesquisa sobre os preços do gás de cozinha no município. O levantamento foi realizado em 12 revendedoras da cidade e identificou variações significativas nos valores praticados.

Para retirada no depósito, os preços variam entre R$ 110,00 e R$ 118,00. Já para entrega, os consumidores podem pagar de R$ 118,00 até R$ 125,00 pelo botijão de 13 quilos.

Em relação à pesquisa anterior, feita em 14 de abril de 2025, o preço para retirada no local permaneceu estável, enquanto o valor para entrega subiu 0,26%.

Na comparação anual, com base no levantamento de 15 de maio de 2024, o gás de cozinha teve alta de 5,20% para retirada no depósito e 5,10% para entrega.

A pesquisa tem como objetivo orientar os consumidores e monitorar a variação dos preços praticados pelos estabelecimentos do município.

A pesquisa completa pode ser acessada no site da Prefeitura: https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=210

