Procon de Poços de Caldas orienta consumidores para compras seguras durante o final de ano

Com a chegada do período de final de ano, o comércio de Poços de Caldas se prepara para um aumento significativo no movimento. Diante desse cenário, o Procon local destaca a importância de os consumidores ficarem atentos durante suas compras, evitando, possíveis transtornos e prejuízos. O Órgão de Defesa do Consumidor divulga uma série de recomendações fundamentadas no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de garantir uma experiência de compra segura e satisfatória.

Planejamento e Pesquisa de Preços:

O primeiro passo indicado pelo Procon é o planejamento. Os consumidores devem ter uma noção clara do que desejam comprar, estabelecer um limite para gastos e realizar uma pesquisa de preços. Caso identifique valores elevados, é altamente recomendável avaliar a possibilidade de substituir o produto por uma opção mais acessível, evitando comprometer o orçamento. Entender o que pode ou não ser adquirido é crucial para evitar endividamentos desnecessários.

Atenção às Políticas de Venda:

O consumidor deve estar atento às políticas de venda dos estabelecimentos, verificando condições de pagamento, prazos de entrega e políticas de troca ou devolução. A exigência da nota fiscal é destacada como essencial para comprovar a compra em casos de consentimento ou necessidade de garantia.

Demonstração do Produto e Avaliação de Serviços:

Ao adquirir produtos, especialmente eletrônicos, o Procon aconselha os consumidores a solicitarem uma demonstração de funcionamento. Além do preço, é importante avaliar se a aquisição de itens mais sofisticados justifica o investimento. Em casos de compra de celulares, a análise dos serviços oferecidos, como aplicativos, capacidade e promoções, é crucial. A observação da garantia contratual e da rede de assistência técnica do fabricante também é destacada.

Adequação à Legislação:

Outro ponto importante ressaltado pelo Procon é a verificação da adequação da rotulagem/embalagem à exigência do Código de Defesa do Consumidor. Peso, volume, prazo de validade, composição e demais informações devem estar conforme a legislação vigente, inclusive para produtos importados, que contêm todas as informações em língua portuguesa.

Confiança na Loja e Desconfiança de Ofertas Muito Baratas:

Os consumidores são orientados a verificar a confiabilidade da loja, buscando avaliações de outros usuários. A existência de CNPJ, endereço físico e demais dados que inspiram confiança são aspectos a serem considerados. O Procon alerta para a desconfiança de produtos com preços extremamente baixos, que podem indicar páginas falsas ou produtos piratas. Além disso, é salientado que o consumidor tem o direito de desistir da compra realizada fora do estabelecimento comercial (on-line, catálogo ou venda a domicílio) em até sete dias da compra ou da entrega, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Para a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, ao seguir essas recomendações, os compradores podem garantir uma experiência de compra mais segura, evitando armadilhas e protegendo seus direitos. Ficar atento ao planejamento, políticas de venda, qualidade dos produtos e confiabilidade da loja são passos essenciais para um final de ano tranquilo.

SERVIÇO:

Endereço: Rua Pernambuco, 562 – Centro – 37701-021

Horário de atendimento presencial: 08h às 18h de segunda a sexta-feira

Retirada de senha para atendimento presencial: 08h às 17h

Atendimento eletrônico: https://eouve.com.br/

Telefones: 3697-2385 / 3697-2260