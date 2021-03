Procon de Poços de Caldas realiza mutirão para renegociação de dívidas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon de Poços, a Associação Brasileira de Procons e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) farão o Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas de hoje (15) até o dia 31 de março. Ele vai ser exclusivamente pela internet, por meio da plataforma de solução de conflitos www.consumidor.gov.br.

Para participar do mutirão online, basta fazer um registro no site. O consumidor, então, define um login e uma senha. Nesse momento, o usuário fará o relato do seu problema, devendo informar que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira terá o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor.

É imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes.

A ação marca o Dia Mundial do Consumidor, comemorado nesta segunda, e tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas e precisam manter o nome limpo, buscando condições favoráveis ao pagamento, com ajuste do valor das parcelas, a periodicidade dos pagamentos, a redução dos juros e multas, ou mesmo condições para a quitação do débito que o cidadão tenha com uma instituição financeira.