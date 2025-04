Procon distribui placas de atendimento preferencial em ação do Abril Azul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os servidores do Procon de Poços de Caldas percorreram as ruas centrais da cidade para distribuir exemplares da placa de atendimento preferencial e prioritário aos estabelecimentos comerciais. A iniciativa faz parte das ações do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo e à promoção de práticas mais inclusivas na sociedade.

A legislação vigente determina que todos os estabelecimentos comerciais devem afixar a placa em local visível e garantir o atendimento prioritário às pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, gestantes, idosos e autistas. O descumprimento dessa norma pode resultar na autuação do estabelecimento infrator, podendo acarretar sanções administrativas.

Segundo o Procon, a distribuição gratuita das placas visa facilitar a adequação dos estabelecimentos à legislação, além de reforçar a importância do atendimento humanizado e acessível. A ação também busca sensibilizar comerciantes e consumidores sobre a necessidade de garantir um ambiente mais inclusivo para todos.

O modelo da placa está disponível para download no site da Prefeitura e do Procon, por meio deste link, permitindo que todos os comerciantes tenham acesso ao material de forma rápida e gratuita. A orientação do órgão é que os estabelecimentos façam a instalação o quanto antes para evitar penalidades e, principalmente, garantir o respeito aos direitos de atendimento prioritário.