Procon divulga nova pesquisa de preço da cesta básica

O Procon Poços fez uma nova pesquisa de preço de itens da cesta básica. De acordo com o levantamento, houve uma queda de 0,06% em relação ao mês passado. Ao todo, foram consultados 14 supermercados e atacarejos.

Caíram: mamão (R$ 5,11), cenoura (R$ 2,96),margarina (R $0,70), açúcar cristal (R$ 0,41), amido de milho (R$ 0,39) e sabão em pó (R$ 0,44). Subiram: azeite de oliva extra virgem (R$ 2,83), tomate (R$ 1,77), manga (R$ 1,76), batata inglesa (R$ 1,27), alho (R$ 1,57), pó de café (R$ 0,74) e sabão em barra (R$ 0,65).

Carnes

Os preços das carnes subiram 1,15%. Caíram: tilápia (R$ 2,50), costela bovina (R $0,60) e músculo (R$ 0,57). Subiram: picanha (R$ 5,72), costelinha (R$ 2,20) e coxão mole (R$ 1,00).

Acesse a pesquisa do Procon:

PESQUISA-CESTA-BASICA-junho-2024

