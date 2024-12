Procon divulga nova pesquisa de preço da cesta básica

O Procon fez um novo levantamento de preço dos itens da cesta básica e apontou um aumento de 1,67% em relação a outubro. Ao todo, foram consultados 15 supermercados e atacarejos da cidade entre os dias 25 e 28 de novembro.

O azeite de oliva extra virgem e as carnes foram os itens que tiveram maior variação.

Subiram: azeite de oliva extra virgem (R$ 3,36),mamão papaya (R$ 1,47), requeijão (R$ 0,68), açúcar cristal (R$ 0,64), óleo de soja (R$ 0,61) e água sanitária (R$ 0,97). Caíram: pão doce (R$ 3,29), manga palmer (R$ 1,03), leite em pó (R$ 0,45), maionese (R$ 0,42), leite longa vida (R$ 0,39) e amaciante (R$ 0,36).

Carnes

Os preços das carnes subiram 6,44% em comparação ao mês passado. Subiram: coxão mole (R$ 4,78), alcatra (R$ 3,83), acém (R$,67) e contrafilé (R$ 3,55). Caíram: merluza (R$ 2,62).

Acesse a pesquisa no link abaixo.

PESQUISA-CESTA-BASICA-novembro-2024

