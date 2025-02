Procon divulga nova pesquisa de preço da cesta básica

O Procon divulgou a pesquisa mensal de preço dos produtos que compõem a cesta básica. O novo levantamento indica uma subida de 1,54% em relação ao mês passado.

Entre os itens que tiveram maior variação estão o pó de café e a cenoura. Já o azeite extravirgem teve queda no preço.

Ao todo, foram pesquisados 15 supermercados e atacarejos da cidade entre os dias 20 e 24 deste mês.

Subiram: café (R$ 3,04), cenoura (R$ 3,05), tomate (R$ 2,69) alho (R$1,82), açúcar cristal (R$0,51) e sabão em barra (R $0,94).

Caíram: azeite de oliva extravirgem (R$ 3,57), pimentão verde (R$ 1,78), pão doce (R$ 1,09), amido de milho (R$ 0,42) e arroz (R$ 0,32).

Carnes

Os preços que compõem a cesta básica subiram 1,54% em relação à pesquisa de dezembro.

Subiram: fígado (R$ 1,69), picanha (R$ 1,61) e frango inteiro (R$ 0,46).

Caíram: coxão mole (R$ 3,50), alcatra (R$ 2,57), contrafilé (R$ 2,36), costelinha suína (R$ 2,40) e músculo (R$ 2,02).

Acesse a pesquisa completa abaixo.

PESQUISA-CESTA-BASICA-janeiro-2025

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.