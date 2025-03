Procon divulga nova pesquisa de preço da cesta básica

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço dos produtos da cesta básica. De acordo com o levantamento, a cesta básica ficou 5,17% mais cara relação à pesquisa do mês de janeiro. A pesquisa atual foi feita entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

Os grandes vilões da cesta básica foram o café em pó, que subiu R$ 3,48, e o azeite extravirgem, que está R$ 4,60 mais caro. Também subiram batata (R$ 0,81), tomate (R$ 0,88), alho (R$ 1,07), e amaciante (R$ 0,62).

Tiveram queda de preço: banana prata (R$ 0,64), macarrão (R$ 0,52), açúcar cristal (R$ 0,67) e arroz (R$ 1,61).

Os preços das carnes subiram 3,16%. Subiram a alcatra KG (R$ 3,07) e o pernil sem osso (R$ 0,98). Caíram: fígado (R$ 1,09) e acém (R$ 0,45). Acesse a pesquisa completa abaixo.

Expectativa de queda

O governo federal anunciou ontem (6) medidas para diminuir o preço dos alimentos, entre elas, a isenção de imposto de importação de itens como milho, carne, azeite e café. Outra medida é a prioridade para alimentos do plano Safra, que oferece juros subsidiados para produção agrícola. Com isso, a expectativa é de que haja uma queda nos preços da cesta.

PESQUISA-CESTA-BASICA-fevereiro-2025

