PROCON divulga nova pesquisa de preço da cesta básica em Poços de Caldas

O Procon de Poços de Caldas divulgou os resultados da mais recente pesquisa de preços dos itens que compõem a cesta básica. Conforme o órgão, a cesta básica apresentou um aumento de 3,86% em relação ao mês de março, impactando diretamente o bolso dos consumidores.

Dentre os itens que registraram aumento de preço, destaca-se o Mamão Papaya, com alta de 8,72%, o alho, com aumento de 4,47%, o pó de café de, 500g, que teve um acréscimo de R$ 2,01, o leite longa vida de 1L, com aumento de R$ 0,59, e o açúcar cristal de 5kg, que subiu R$ 0,56.

Por outro lado, alguns produtos apresentaram redução de preço, trazendo um alívio para o orçamento familiar. Entre eles, destacam-se a Banana-prata, com queda de R$ 2,08, os ovos brancos, que diminuíram R$ 1,20, a batata inglesa, com redução de R$ 1,09, o arroz Tipo I de 5kg, que teve uma queda de R$ 1,04, e a margarina de 500g, com redução de R$ 0,31.

No segmento das carnes, houve uma variação nos preços. Alguns cortes registraram aumento, como o Músculo, com acréscimo de R$ 1,57, o acém, que teve um aumento de R$ 1,39, e o fígado, com alta de R$ 1,05. Por outro lado, cortes como a Picanha, o filé de tilápia, o contrafilé e a alcatra apresentaram redução de preço, proporcionando um alívio para os consumidores.

A pesquisa do Procon de Poços de Caldas visa fornecer informações importantes para os consumidores, permitindo que façam escolhas mais conscientes na hora de realizar suas compras.

Para acessar a pesquisa completa, clique aqui.