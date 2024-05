Procon divulga nova pesquisa de preço de combustíveis

O Procon fez a nova pesquisa mensal de preço de combustíveis em Poços de Caldas. Ao todo, foram pesquisados 33 estabelecimentos.

Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10, subiram, respectivamente, 0,90%, 0,36% ,0,81%, 0,34% e 0,17% em relação à pesquisa realizada em abril.

O valor mais barato da gasolina comum identificado foi de R$ 5,18. O da aditivada, R$ 5,29. Já o etanol pode ser encontrado por R$ 3,49. E o diesel, comum e S10, por R$ 5,49, e R$ 5,44, respectivamente.

Confira pesquisa:

combustiveis-maio-2024

