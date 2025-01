Procon divulga nova pesquisa de preço de combustíveis

O Procon realizou a nova pesquisa mensal de preços dos combustíveis em Poços de Caldas. Houve aumento de 0,34% na gasolina comum, com preços entre R$ 5,59 e R$ 6,27.

Já o preço da aditivada ficou estável, mantendo valores de R$ 5,59 a R$ 6,67.

Outros combustíveis também subiram. O etanol ficou 0,50% mais caro. O menor preço apontado foi de R$ 3,79 e, o maior, R$ 4,79. O diesel comum subiu 0,67%, variando de R$ 5,79 a R$ 6,32, e o diesel S10, 1%, com preços entre R$ 5,79 e R$ 6,69.

A pesquisa do Procon abrange 33 postos de combustíveis da cidade. Acesse abaixo a pesquisa completa.

combustiveis-janeiro-2025

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.