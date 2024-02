Procon divulga nova pesquisa de preço do gás de cozinha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon Poços fez uma nova pesquisa de preço do botijão de gás. De acordo com o levantamento, o preço do gás de cozinha subiu 0,56% para a retirada no depósito e 0,45% para a entrega, em relação à pesquisa realizada em 16 de janeiro.

Porém, em comparação a fevereiro do ano passado, o preço caiu tanto para a retirada no depósito quanto para a entrega, respectivamente, 6,08% e 4,81%.

A pesquisa abrange 14 estabelecimentos da cidade. Os preços variaram de R$ 105 (retirada) a R$ 117 (entrega).

Acesse a pesquisa abaixo.

PESQUISA-DE-GAS-ATUALIZADA-fev-2024