Procon divulga pesquisa de preço de combustíveis

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preços de combustíveis. Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10 tiveram alta, respectivamente, de 0,65%, 0,50%, 0,95%. 0,96% e 0,93%, em relação ao mês passado.

O levantamento abrange 33 postos da cidade. A variação é grande de um estabelecimento para outro.

Gasolina aditivada

Menor preço R$ 5,87

Maior preço R$ 7,18

Variação: 22,31 %

Gasolina comum

Menor preço: R$ 5,79

Maior preço R$ 6,78

Variação: 17,09%

Etanol

Menor preço: R$ 3,95

Maior preço: R$ 5,30

Variação: 34,17%

Diesel comum

Menor preço: R$ 5,99

Maior preço: R$ 6,65

Variação: 11,01%

Diesel S10

Menor preço: R$ 5,99

Maior preço: R$ 7,40

Variação: 23,53 %

Acesse abaixo a pesquisa completa e veja onde está mais barato.

COMBUSTIVEIS-Marco-2025

