Procon divulga pesquisa de preço de peixes na quaresma

Devido ao aumento na procura por peixes no período da quaresma, o Procon de Poços fez uma pesquisa de preço das espécies mais consumidas. O órgão de defesa do consumidor visitou quatro peixarias da cidade e listou dez tipos de peixe.

A variação de preço é grande. O quilo do bacalhau, por exemplo, pode ser encontrado por R$ 54 e até por R$ 105, uma diferença de quase 100%.

Já a tilápia variou de R$ 44,90 a R$ 48. Outro item da pesquisa é o salmão, cujo preço varia entre R$ 74,90 e R$ 109,90.

O preço mais barato do quilo do filé de pescada identificado é de R$ 39,90. O mais caro, R$ 42,90.

Acesse a pesquisa completa abaixo.

Pesquisa-peixes-quaresma-2024

