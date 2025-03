Procon divulga pesquisa de preço de peixes para quaresma

O Procon divulgou a pesquisa anual de preço de peixes para o período de quaresma. De acordo com o levantamento, os preços dos peixes subiram 18,24% em relação à pesquisa do ano passado.

A pesquisa foi realizada de forma presencial, para pagamento em dinheiro/débito, e inclui salmão, bacalhau, pescada, sardinha, tilápia, cação, linguado, traíra e namorado.

Acesse a pesquisa abaixo e veja onde está mais barato.

Pesquisa-peixes-quaresma-2025

