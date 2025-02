Procon divulga pesquisa de preço dos combustíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma nova pesquisa de preço do Procon apontou aumento de preço dos combustíveis em Poços de Caldas. Os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10, subiram, respectivamente, 3,21%, 3,09%, 4,99%, 3,68% e 4,75%.

O levantamento, realizado entre os dias 3 e 5 deste mês, abrange 33 postos da cidade.

A variação é grande de um estabelecimento para outro.

Gasolina aditivada

Maior preço: R$ 6,93

Menor preço: R$ 5,85

Variação: 18,46%

Gasolina comum

Maior preço: R$ 6,53

Menor preço: R$ 5,74

Variação: 13,76%

Etanol

Maior preço: R$ 5,05

Menor preço: R$ 3,99

Variação: 26,56%

Diesel

Maior preço: R$ 6,49

Menor preço: R$ 5,79

Variação: 12,09%

Diesel S10

Maior preço: R$ 7,15

Menor preço: R$ 5,99

Variação: 19,36%

Acesse abaixo a pesquisa completa e veja onde está mais barato.

combustiveis-fevereiro-2025