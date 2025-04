Procon divulga pesquisa de preço dos ovos de Páscoa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Os ovos de Páscoa estão mais caros. Os preços dos ovos, bombons e barras de chocolate subiram 34,41%, de acordo com pesquisa feita pelo Procon em Poços de Caldas.

Além disso, a variação de preço de um estabelecimento para outro pode chegar a 54,82% entre as barras de chocolate, 27,03% entre as caixas de bombons e até 33% entre os ovos de chocolate. Compensa pesquisar na hora de comprar.

O levantamento foi feito em 15 supermercados e atacarejos da cidade. Acesse a pequisa abaixo e saiba onde está mais barato.

Fatores

Nos últimos anos, os consumidores brasileiros têm notado um aumento significativo nos preços dos ovos de chocolate durante a Páscoa. Este fenômeno é resultado de uma combinação de fatores econômicos, climáticos, sanitários e logísticos que afetam a cadeia de produção e distribuição do chocolate.

Os principais fatores que influenciaram o aumento nos preços estão ligados, primeiramente, ao preço do cacau no mercado internacional. Principal ingrediente do chocolate, seu preço tem sido um dos maiores responsáveis na planilha de custos de produção. A crise climática e sanitária nas regiões produtoras de cacau na África Ocidental, especialmente na Costa do Marfim e em Gana, resultou em uma redução significativa na oferta. Em 2025, o preço do cacau subiu cerca de 189% em relação ao ano anterior.

Consumo

Embora o Brasil seja um dos maiores produtores de cacau do mundo, a produção nacional não é suficiente para atender à demanda interna. Em 2023, o Brasil importou cerca de 43,3 mil toneladas de cacau, principalmente da Costa do Marfim e de Gana. Esse aumento nas importações também contribui para a elevação dos preços.

Pesquisas

Na página do Procon, você tem acesso a várias pesquisas realizadas pelo órgão.

