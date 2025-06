Procon divulga pesquisa de preços da cesta básica de maio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Poços de Caldas divulgou os resultados da pesquisa informativa de preços da cesta básica referente ao mês de maio de 2025. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 27 de maio em 15 estabelecimentos comerciais distribuídos por diversas regiões da cidade, abrangendo itens alimentícios, hortifrutigranjeiros, padaria, carnes, bebidas, higiene e limpeza.

De acordo com o Procon, os produtos que compõem a cesta básica apresentaram uma leve queda de 0,57% em relação à pesquisa anterior, realizada em abril. No acumulado do ano, o índice registra alta de 4,90%. Entre os produtos que mais subiram em maio estão o morango (250g), o alho a granel (kg), o pó de café (500g), o pão francês (kg), a sardinha em conserva (125g) e o achocolatado (350g). Por outro lado, houve redução nos preços do azeite de oliva extra virgem (500ml), do arroz tipo 1 (5kg), do mamão papaya (kg), do requeijão cremoso (200g), do macarrão espaguete (500g) e do sabonete (85g).

No setor de carnes e pescados, foi registrada uma queda de 0,22% nos preços em relação a abril, com acumulado do ano em -1,49%. As maiores elevações foram observadas na picanha (kg), no coxão mole (kg) e no pernil sem osso (kg). Em contrapartida, houve redução nos preços do filé de tilápia (kg), do filé de merluza (kg) e da costelinha suína (kg).

A pesquisa do Procon tem caráter informativo e visa orientar o consumidor, oferecendo uma média de preços e possibilitando a comparação entre os estabelecimentos. É importante destacar que os preços são referentes aos dias da coleta e podem variar com o tempo.

Você pode conferir a pesquisa completa aqui.