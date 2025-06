Procon divulga pesquisa de preços para produtos típicos das festas juninas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon de Poços de Caldas divulgou nesta quarta-feira (29) uma pesquisa de preços com 34 produtos tradicionalmente utilizados nas comemorações de festa junina. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 27 de maio de 2025, em 11 estabelecimentos comerciais do município. Em comparação com a pesquisa feita no mesmo período do ano passado, os preços tiveram um aumento médio de 4,82%.

Entre os itens pesquisados estão bebidas típicas, ingredientes para doces e pratos tradicionais, além de alimentos como canjica, milho, gengibre, paçoca, entre outros. As variações de preços entre os estabelecimentos comerciais são significativas, exigindo atenção por parte dos consumidores.

A aguardente da marca 51 (965 ml), por exemplo, apresentou preços que variam de R$ 11,88 a R$ 19,49. Já o vinho Campino (750 ml) pode ser encontrado entre R$ 15,99 e R$ 20,99, enquanto o vinho Chalise apresenta preços entre R$ 12,99 e R$ 15,99.

Entre os produtos de maior consumo nas festas, o milho para pipoca de micro-ondas da marca Yoki (100g) teve média de R$ 3,55, com valores entre R$ 2,68 e R$ 4,29. A canjica branca (500g), outro item bastante procurado, variou de R$ 3,98 a R$ 8,99, com média de R$ 7,10.

Outro destaque é o leite condensado da marca Moça (395g), que apresentou uma variação entre R$ 7,95 e R$ 9,98. Já o leite condensado Itambé (caixa) teve média mais baixa, de R$ 7,08.

O Procon ressalta que é importante pesquisar antes de comprar, uma vez que a diferença de preços entre os estabelecimentos pode impactar significativamente o orçamento das famílias, especialmente em épocas festivas. A pesquisa completa está disponível para consulta através deste link.