Procon divulga pesquisas de preço da cesta básica e dos combustíveis de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Procon de Poços de Caldas divulgou nesta segunda-feira (6) as pesquisas sobre os preços da cesta básica e dos combustíveis no município.

Conforme a pesquisa, realizada de 1 a 3 de março, aponta uma alta no preço da gasolina aditivada (+7,46%), gasolina comum (+7,82%) e etanol (+1,90%). Já o diesel comum e o diesel s10 tiveram quedas de -4,96% e -4,66% respectivamente.

Em comparação com o mesmo período no ano passado, todos os combustíveis estão mais baratos: gasolina aditivada (-39,59%), gasolina comum (-40,65%), etanol (-31,65%), diesel comum (-12,14%) e diesel s10 (-9,82%).

Já os alimentos da cesta básica tiveram um aumento de 1,24% em comparação com a pesquisa realizada entre os dias 29 e 31 de janeiro. Já no acumulado do ano, há uma alta de 2,54% na cesta básica.

Os produtos que tiveram maior alta no preço foram: alho KG (+1,83 R$), cenoura kg (+1,80 R$), açúcar cristal 5kg (+0,73 R$), margarina 500g (+0,76 R$) e álcool líquido 70% 1L (+0,99 R$).

Já os produtos que registraram a maior queda, foram: tomate kg (-1,19 R$), mamão kg (-0,89 R$) pão francês kg (-0,51 R$).

Carnes:

Já com relação às carnes, a pesquisa aponta uma queda no preço de 3,73%. No acumulado do ano a queda é ainda maior: 5,40%.

As carnes que mais subiram foram: pernil KG (0,90 R$) e costelinha suína (0,87 R$).

Já as carnes que mais caíram foram: contrafilé (4,76 R$), filé de frango (3,12 R$) e coxão mole (2,39 R$).