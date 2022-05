Procon esclarece que campanha de retirada de sacolas plásticas é ação privada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura por meio do Procon Municipal informa que o projeto “Ecopoços”, que visa a retirada da distribuição de sacolas plásticas gratuitas nos mercados e supermercados do Município com fins ambientais, é uma ação privada dos estabelecimentos comerciais, que não tem qualquer relação com o Órgão de proteção e defesa do consumidor.

Informações que circulam e afirmam que o projeto é de autoria do órgão, são totalmente falsas.

O Procon Municipal tem inclusive acompanhado e notificado os estabelecimentos participantes para a manutenção das garantias dos direitos dos consumidores, especialmente no que se refere ao princípio básico da informação e da obrigatoriedade de disponibilização de meios alternativos gratuitos para o transporte de mercadorias.

Denúncias quanto ao descumprimento da legislação vigente podem ser realizadas através do aplicativo eOuve ou presencialmente na Rua Pernambuco, 562.