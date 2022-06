Procon faz pesquisa de preço de produtos das festas juninas

O Procon poços-caldense divulgou uma pesquisa de preços de vários itens que fazem parte dos festejos juninos. O órgão pesquisou onze supermercados e atacarejos locais entre os dias 7 e 9 deste mês.

Ao todo, foram listados 24 produtos, entre eles, canjica, paçoca, amendoim, cachaça, fubá, batata doce, leite de coco e polvilho. A diferença de preço é grande. O preço do pacote de 500 gramas do amendoim, por exemplo, variou quase R$ 15, podendo ser encontrado tanto por R$ 8,99 quanto por R$ 23,90.

Segundo o Procon, o levantamento não trouxe a variação de preços em relação ao ano anterior porque não houve pesquisa na ocasião devido à pandemia da covid-19, quando as festas foram suspensas. Ainda de acordo com o órgão, as marcas de alguns produtos foram alteradas, o que também impossibilitaria a comparação.

