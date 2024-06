Procon faz pesquisa de preço de produtos de festa junina

O Procon de Poços divulgou uma pesquisa de preço de itens de festa junina. O levantamento inclui milho de pipoca, leite condensado, canjica, fubá, polvilho, pé de moleque, leite de coco, canela, entre outros.

A pesquisa, feita em 11 supermercados e atacarejos, apontou leve aumento de 0,29% em comparação a junho de 2023. O Procon destaca que alguns produtos tiveram redução de peso da embalagem.

Além disso, aponta que o vilão da pesquisa é o gengibre, que registrou aumento de 57,05% na média do preço.

Acesse a pesquisa completa abaixo.

junho-pesquisa-junina-2024

