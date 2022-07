Procon fiscaliza comércio local

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após a realização de inúmeras reuniões orientativas junto aos setores do comércio local, com o apoio da ACIA, através do projeto Comércio Consciente, o Procon deu início à fiscalização preventiva no centro da cidade.

Até o momento, foram fiscalizados aproximadamente 70 estabelecimentos comerciais.

A fiscalização tem como objetivo principal, tornar o comércio local cada vez mais seguro, com o cumprimento integral das determinações contidas no Código de Defesa do Consumidor, o qual completa 32 anos no mês de setembro.

Estão sendo verificados, entre outros itens, a disponibilização de preços nas vitrines e nos produtos do interior das lojas, o acesso preferencial e prioritário aos consumidores amparados por Lei, bem como, a existência do Código de Defesa do Consumidor e o telefone e endereço do Procon para consulta.