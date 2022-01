Procon fiscaliza farmácias e laboratórios sobre aumentos abusivos de preço de testes de Covid

A equipe de fiscalização do Procon está visitando farmácias e laboratórios de Poços para coletar as notas fiscais e os preços ofertados para testes de covid-19 e influenza. A ação visa coibir o aumento injustificado dos preços aos consumidores em razão da grande demanda pelo aumento da incidência dos casos positivos.

Os estabelecimentos fiscalizados terão o prazo de 48 horas para encaminhar ao órgão as notas fiscais de compra dos testes dos meses de novembro de 2021 a janeiro de 2022. Caso seja constatado o aumento abusivo e injustificado no preço dos testes, o estabelecimento infrator pode sofrer sanções administrativas.

Denúncias quanto ao aumento injustificado dos testes podem ser encaminhadas ao Procon pelo aplicativo Eouve ou pelo e-mail denuncia.proconpocos@gmail.com

