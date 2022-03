Procon fiscaliza postos para evitar aumento injustificado nos combustíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Procon de Poços de Caldas, está realizando nesta quinta-feira (10), uma operação em todos os 31 Postos de Combustíveis do município com objetivo de averiguar o aumento injustificado nos preço aplicados. Com o anúncio do aumento a ser realizado pela Petrobras, no âmbito nacional, previsto para próxima sexta-feira (11), o Procon passou a receber diversas denúncias sobre alteração no preço das bombas já na data de hoje (10).

“A partir dessas denúncias, nossas equipes se mobilizaram para que a operação fosse deflagrada, e no caso de irregularidades os estabelecimentos serão autuados. A realização de denúncias são sempre muito importantes para que nós possamos colocar como prioridade e em todas as áreas, os direitos do consumidor.” Afirma a coordenadora geral do Procon, Fernanda Soares.

Os estabelecimentos que promoverem o aumento injustificado nos preços serão autuados pelo órgão de proteção e defesa do consumidor.