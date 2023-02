Procon inicia projeto Poços + Acessível

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta segunda-feira (8), foi realizada a reunião para discutir os detalhes do projeto Poços + Acessível”, que pretende dotar a cidade e os serviços públicos disponibilizados à população, de maior acessibilidade. A reunião foi convocada pelo Procon Poços de Caldas.

Segundo a coordenadora do Procon, Fernanda Soares, o objetivo é trazer uma maior acessibilidade, princialmente da comunicação em todos os setores da Prefeitura, adequando o serviço público à legislação acerca do tema, vigente no país. “Pensamos essa acessibilidade não apenas durante os eventos e prestação de serviços públicos, mas fundamentalmente na garantia dos direitos da pessoa com deficiência, seja durante seu atendimento em uma unidade de saúde, Procon, numa audiência judicial e até mesmo em serviços corriqueiros e necessários, como conseguir tirar um RG”.

A partir de uma demanda do próprio Procon, a coordenadora percebeu a falta de estrutura em seu setor para o atendimento de uma pessoa surda e pôde detectar esta carência nos demais setores da Prefeitura e também na prestação de serviços da cidade. Foi elaborado então um projeto de acessibilidade, que possa disponibilizar serviços fundamentais a esta população, garantindo seus direitos, descritos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tanto em âmbito público quanto privado.

O Projeto “Poços + Acessível” pretende levar a acessibilidade também para os projetos esportivos desenvolvidos na cidade, para o setor de Turismo, nos eventos realizados pela Prefeitura, como apresentações artísticas e até mesmo inaugurações oficiais. “Dessa forma, disponibilizando um intérprete da LIBRAS, as pessoas com deficiência auditiva passarão a frequentar estes espaços, tornando-os mais inclusivos”, destaca o empresário Raphael Sansão, cuja empresa presta serviços para a Câmara Municipal de Poços.

A partir desta primeira reunião, a coordenadora do Procon irá desenvolver ações como a elaboração de edital para que a Prefeitura possa contratar uma empresa para prestação de serviços de intérpretes de libras em eventos e também atendimento online em situações não programadas, como atendimento em unidades de saúde e nas diversas repartições da Prefeitura.

Num segundo momento, as ações serão desenvolvidas também nas prestações de serviço, no comércio e na indústria, tornando Poços de Caldas destaque também na questão da acessibilidade às pessoas com deficiência.

Estiveram presentes à reunião na manhã desta segunda, a coordenadora da escola Tarso de Coimbra, Fabiana Scassiotti Solia, o intérprete de libras e proprietário da empresa BR Libras, Raphael Sansão, que traduziu toda a reunião para a pedagoga Gilmara Brunório, professora da escola Tarso de Coimbra e também representantes das secretarias de Cultura, Comunicação, Turismo, Esportes e Educação.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino