Procon Poços de Caldas oferece dicas para compras seguras no Dia das Mães

À medida que o Dia das Mães se aproxima, uma das datas mais significativas para o comércio brasileiro, o Procon de Poços de Caldas oferece orientações valiosas para garantir que as compras sejam seguras e não prejudiquem o orçamento familiar. Com o aumento das vendas, principalmente de artigos de vestuário e calçados, é crucial estar atento para evitar problemas.

Confira Antes de Comprar

Inspeção do Produto: Ao comprar em lojas físicas, verifique cuidadosamente se o produto está livre de defeitos ou vícios.

Política de Troca: Entenda a política de troca da loja antes de efetuar a compra. As lojas não são obrigadas a trocar um item em perfeito estado, mas muitas oferecem facilidades para trocas por tamanho ou gosto pessoal.

Exigências para Troca: Para trocar um produto, geralmente é necessário apresentar a nota fiscal e garantir que a etiqueta ainda esteja no produto.

Cuidados com Compras Online

Evite Links Suspeitos: Não clique em links de lojas enviados por e-mails, SMS, ou redes sociais. Prefira digitar o endereço eletrônico diretamente no navegador.

Modos de Pagamento: Desconfie de sites que só aceitam pagamento via Pix, boleto ou transferência bancária. Lojas confiáveis geralmente aceitam cartões de crédito e débito.

Compare Preços: Ofertas com preços muito abaixo da média podem ser indícios de golpe. Sempre compare os preços com os de outras lojas.

Direitos do Consumidor

Para compras realizadas fora do estabelecimento físico, como pela internet ou telefone, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura o direito de arrependimento no prazo de sete dias após a entrega, sem necessidade de justificar a desistência.

O Procon de Poços de Caldas está à disposição para mais informações e denúncias. O atendimento presencial ocorre na Rua Pernambuco, 562 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Além disso, é possível obter atendimento eletrônico através do site https://eouve.com.br/ ou pelo telefone (35) 3697-2390.