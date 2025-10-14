Procon realiza pesquisa para verificar se descontos da Black Friday serão reais

Atualizado em 14 de outubro de 2025

O Procon de Poços de Caldas divulgou uma pesquisa de preços de diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, com o objetivo de auxiliar o consumidor na comparação de valores durante a Black Friday, que neste ano será realizada no dia 28 de novembro.

O levantamento foi feito entre os dias 9 e 10 de outubro, em três lojas do centro da cidade, e inclui produtos como notebooks, tablets, cafeteiras, máquinas de lavar e televisores, entre outros.

Além da pesquisa, o Procon também orienta os consumidores para que façam compras conscientes, evitando armadilhas e gastos desnecessários. Confira as principais recomendações:

Fique atento aos prazos de entrega , especialmente se a compra for destinada a presentes de Natal.

Verifique a política de troca antes de efetuar o pagamento.

Planeje-se financeiramente , fazendo uma lista de prioridades e definindo um limite de gasto.

Monitore os preços com antecedência e registre valores para identificar descontos reais.

Evite cobranças adicionais não autorizadas, como seguros e garantias estendidas.

📄 A lista completa com os preços pode ser acessada neste link.