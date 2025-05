Procon vai à escola: cidadania e consumo consciente desde cedo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Imagine aprender, ainda criança, que pedir a nota fiscal, desconfiar de promoções milagrosas ou exigir a garantia de um brinquedo são atitudes que fazem parte dos seus direitos. É exatamente isso que o projeto “Procon Vai à Escola” está levando para os alunos de 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, com um jeitinho lúdico, divertido e cheio de aprendizados para a vida toda.

Lançado em 2018, o projeto tem como missão formar consumidores conscientes, explicando de forma simples e acessível como funcionam as relações de compra e venda no dia a dia. Para isso, o Procon utiliza exemplos reais e próximos da rotina das crianças, como a compra de um lanche, a troca de um presente ou a escolha de um produto pela internet.

A mágica acontece com a ajuda de uma cartilha especial, pensada para o público infantil. Ela é recheada de atividades interativas, desafios e ilustrações coloridas que transformam assuntos como troco certo, produtos vencidos, propaganda enganosa, compra casada e direitos à assistência técnica em brincadeira séria, daquelas que ensinam e ficam na memória.

Todas as escolas municipais estão com visitas agendadas, e as instituições particulares e estaduais também foram convidadas a participar. Durante a ação, os estudantes assistem a palestras dinâmicas e participam de conversas que despertam o senso crítico e fortalecem a cidadania desde cedo.

“Esse é um projeto que planta sementes importantes. Ao falar com as crianças sobre seus direitos e deveres como consumidores, estamos formando adultos mais conscientes e preparados para lidar com o mercado de forma justa e informada”, destaca coordenadora do Procon, Fernanda Soares.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Poços de Caldas segue investindo na educação como ferramenta de transformação.

Confira o Cronograma

