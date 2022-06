Produtor doa 175kg de alface para o Banco de Alimentos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O agricultor familiar Wedson Júnior Consolini, da comunidade rural do Córrego D’Antas, doou ao Banco de Alimentos 175 kg de alface fresquinha colhida na manhã desta quarta-feira (15). As hortaliças serão distribuídas a 34 entidades socioassistenciais do município e a famílias em situação de insegurança alimentar que recebem a Cesta Verde.

“Não custa nada o produtor fazer a parte da gente, poder estar doando alguma coisa. A gente sabe da dificuldade que está para comprar os alimentos, principalmente para as famílias mais carentes. Hoje, também não está fácil produzir, mas, às vezes, não custa nada a gente doar um pouquinho do nosso tempo e da nossa produção. Pensando no próximo, a gente dá a oportunidade dos outros pensarem na gente também. Eu acho que a gente não faz mais que a obrigação em poder contribuir com a população, é um prazer poder ajudar”, destaca Wedson Júnior Consolini.

A equipe do Banco de Alimentos foi até a propriedade rural nesta quarta-feira para retirar a doação. “Fomos colher a alface fresquinha na sua plantação, que agora vai enriquecer a alimentação de diversas famílias, sejam os atendidos pelas entidades socioassistenciais ou pelo benefício da Cesta Verde. A agricultura familiar é fundamental dentro da política de segurança alimentar do município e, por isso, queremos agradecer pela parceria”, ressalta o coordenador de Segurança Alimentar, José Porto, responsável pelo Banco de Alimentos.

O Banco de Alimentos visa à garantia do direito humano a uma alimentação saudável e a agricultura familiar é essencial no processo, seja através das doações ou das compras por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA é voltado para a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar para destiná-los às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição.

Você também pode fazer a sua doação, na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social.