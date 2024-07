Professor Renato Nogueira é palestrante do 8º. Congresso Nacional de Educação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 8ª edição do Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, que acontece dias 28 e 29 de agosto no Espaço Cultural da Urca, entra na reta final, mas continua a receber inscrições de trabalhos científicos pelo site www.educacaopocos.com.br.

A programação conta com renomes da área da educação, dentre eles, Renato Nogueira, professor associado do Departamento de Educação e Sociedade, do Programa de Pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares do Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFRRJ.

Renato vai ministrar a conferência “Esperançar, trilhando caminhos para o futuro da educação”, baseado também na sua vasta obra literária. Renato é ainda especialista em diversidade, cultura e religião, raça e etnia e palestrante com muitas experiências para conscientizar o público.

O longo currículo acadêmico de Renato Nogueira é aliado com pesquisas práticas junto à sociedade a respeito da importância da educação e do amor na vida das pessoas. Para ele, é impossível viver sem conhecimento e sem relações interpessoais. E seu trabalho avança nessa perspectiva.

Depois de anos de estudos sobre filosofia tradicional, Renato Nogueira aproveitou o fato de ser docente na UFRRJ para analisar o papel da educação na sociedade. Ao mesmo tempo que aprofundava seus conhecimentos sobre o peso educacional no nosso cotidiano e também entre as pessoas em situação de vulnerabilidade. Renato trouxe para suas pesquisas o olhar afro.

Todo esse trabalho se enveredou para a escrita. Renato é também ensaísta, dramaturgo, autor de literatura infantil e roteirista de animação, funções que o levaram para um campo de avaliação da interpretação infantil para a educação. O que as crianças pensam sobre a escola é uma questão que move a atuação de Renato Nogueira. Junto a isso, Renato Nogueira busca sempre trazer uma análise sobre a afetividade entre as pessoas. Para ele, é impossível o ser humano viver sozinho, sem amor e sem afeto.

A conferência de Renato Nogueira, acontece dia 28 de agosto, às 16h, no 8º. Congresso Nacional de Educação de Poços. Será uma grande oportunidade para educadores e todos os profissionais na área da Educação. Para mais informações acesse site e inscrições on-line pelo www.educacaopocos.com.br ou ligue para 35 3697 1551. O Congresso é uma realização da GSC Eventos em parceria com o IF Sul de Minas – Campus Muzambinho.