Profissionais da saúde a partir de 35 anos, que atuam em unidades assistenciais, vão receber vacina contra Covid

A partir desta terça-feira (30), profissionais de saúde a partir dos 35 anos, QUE ATUAM EM UNIDADES ASSISTENCIAIS À SAÚDE, receberão a vacina contra a Covid-19. A vacinação será realizada EXCLUSIVAMENTE na Policlínica Central, das 8h às 17h. Para a imunização deste público é OBRIGATÓRIA a comprovação de vínculo empregatício e registro no conselho profissional.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde (Ofício Circular Nº57/2021/SVS/MS/Brasília-12/03/2021), devem receber a vacina SOMENTE os profissionais que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde, em serviços de saúde como hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais.

Receberão a vacina profissionais de Saúde como médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da Educação Física e médicos veterinários, com 35 anos ou mais e com atuação comprovada em unidades assistenciais de Saúde.

Pessoal administrativo, secretários e funcionários do setor de atendimento que trabalham em estabelecimentos de serviços de saúde ainda NÃO ESTÃO INCLUÍDOS nesta etapa de imunização.

Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacina. A ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade das doses recebidas do governo estadual.

