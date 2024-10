Programa Alcoa de Portas Abertas recebe visita de acadêmicos do Instituto Federal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A iniciativa traz oportunidades para estudantes e apresenta operações, projetos e o Parque Ambiental da companhia em Poços de Caldas

A Alcoa Poços de Caldas realiza mensalmente o Programa Alcoa de Portas Abertas, com o objetivo de apresentar a sua estrutura, processos, produtos e cases de sucesso, por meio de visita à Fábrica e ao Parque Ambiental.

O programa é direcionado às comunidades da região, membros do poder público e outros grupos, incluindo acadêmicos, como é o caso dos estudantes do curso de Administração de Empresas do Instituto Federal (IF), campus Carmo de Minas (MG), que participaram do evento realizado no dia 18 de setembro.

Durante o tour, os visitantes, acompanhados por funcionários das áreas de Relações Externas e Comunicação, Mineração, Refinaria, Refusão e Áreas de Resíduos de Bauxita, tiveram a oportunidade de conhecer a operação da Alcoa e saber mais sobre outros assuntos, como, por exemplo, o mercado de trabalho.

Leandro Vasconcelos, aluno do 6º período, afirmou que o Programa despertou ainda mais o interesse sobre o mundo corporativo. “Fiquei muito interessado em conhecer na prática como os negócios funcionam e, com isso, entendi como posso desenvolver minhas habilidades para o mercado de trabalho”.

A companhia já recebeu alunos do IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas e, em breve, contará com a participação de estudantes da Universidade Federal de Alfenas (Unifal). Para consultar a disponibilidade de vagas, entre em contato pelo e-mail PFA_Comunicacao@alcoa.com.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource.

Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0