Programa ALI Produtividade está com inscrições abertas em Poços de Caldas e Ouro Fino

Atualizado em 29 de julho de 2025

Iniciativa do Sebrae Minas oferece acompanhamento personalizado para pequenos negócios que buscam inovar, reduzir custos e aumentar a produtividade

Estão abertas no Sul de Minas, as inscrições para o programa ALI Produtividade, do Sebrae Minas. A iniciativa é voltada exclusivamente para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que buscam aumentar a produtividade, melhorar processos e inovar em produtos ou serviços. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até 31 de julho, neste link.

O programa leva inovação às empresas com soluções para promover ou ampliar a transformação digital, por meio de melhorias rápidas e de alto impacto. Durante cinco meses, a empresa selecionada recebe acompanhamento direto, totalmente gratuito, que é feito pelo Agente Local de Inovação (ALI).

Ao todo, são 50 vagas disponíveis em Poços de Caldas, e 25, em Ouro Fino, com possibilidade de participação também para empreendedores de cidades em um raio de até 100 quilômetros destas localidades.

Serviço :

Programa ALI Produtividade em Poços de Caldas e Ouro Fino

Inscrições até 31 de julho pelo link