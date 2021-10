Programa “Hora da Verdade” volta a ser apresentado pela TV Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O programa “Hora da Verdade” esteve durante mais de 20 anos na rede de programação da TV Poços e agora volta a ser transmitido pela emissora com a (re) estreia nessa segunda-feira, 11, as 20 horas, ao vivo, continuando na apresentação o jornalista Wiliam de Oliveira.

Segundo o jornalista, o programa terá o mesmo formato, porém, nessa nova fase, haverá a possibilidade de realizar entrevistas via online. “Costumo brincar que a única peça mais antiga do programa serei eu, porque muita coisa mudou nesses últimos anos, já que a última edição do Hora da Verdade ocorreu em março de 2015. De lá pra cá, o universo virtual foi incorporado pelas emissoras e assim, teremos a possiblidade de realizar entrevistas via online, o que significa que poderemos conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Além disso, continuaremos com o editorial na abertura e algumas outras novidades”.

Nany People

Questionado sobre quem seria a primeira pessoa a ser entrevistada, o jornalista afirmou que a escolha caiu sobre a atriz e comediante Nany People. “A Nany tem uma relação muito próxima com Poços de Caldas, além de ser um talento reconhecido em todo o país. Porém, o que pesou mesmo foi o fato dela representar a proposta do Hora da Verdade: entrevistas com conteúdo e, ao mesmo tempo, descontraídas e divertidas, sem perder a seriedade e o compromisso com a verdade. Além disso, ela é uma pessoa carismática e que tem um astral contagiante. Convidada, ela aceitou com o carinho que sempre teve com o programa e com a nossa cidade e virá pessoalmente realizar a entrevista, o que é um privilégio e para nós da equipe do programa, um motivo de orgulho”, ressaltou.

História

O Hora da Verdade foi o segundo na programação da emissora, que teve o Telefatos como pioneiro, isso na década de 1990. Em suas primeiras edições foi apresentado pelo jornalista José Carlos Polli e, posteriormente, pelo atual apresentador que ficou durante todo o tempo de existência do programa até a sua interrupção ocorrida em 2015.

O editorial do programa alcançou destaque ao longo dos anos, o que fez nascer o livro “Editoriais do Hora da Verdade & outros textos fora de hora”, o primeiro livro do jornalista Wiliam de Oliveira.