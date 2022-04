Programa Materno Infantil passa por reestruturação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o começo do trabalho do Centro Especializado de Saúde da Mulher e da Criança, a partir desta quarta-feira (06), o Programa Materno Infantil passará por mudanças.

Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, o serviço prestado pelo Materno Infantil será redirecionado para a Atenção Básica. As Unidades Básicas de Saúde fortalecerão ainda mais todo acolhimento, com os grupos para orientação sobre os cuidados na gestação e com o recém-nascido.

Quando necessário os pacientes serão encaminhados para o Centro Especializado de Saúde da Mulher e da Criança ou para outro serviço especializado.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi fala sobre o trabalho prestado pelo materno Infantil e como a reestruturação será importante para continuar a assistência aos pacientes. “Reconhecemos o excelente trabalho prestado pelo Materno Infantil para as mães e crianças do município. Agora esse serviço será referenciado para as Unidades Básicas de Saúde e para o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança e tenho certeza que a qualidade continuará a mesma.”

Parte dos funcionários que atuam no Programa Materno Infantil serão direcionados para o Centro Especializado da Saúde da Mulher e da Criança e os pediatras darão apoio para as unidades de saúde referenciados pelas equipes.