Programa “Poços Juro Zero” busca ajudar pequenos empreendedores

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho divulga o Programa Poços Juro Zero para microempreendedores individuais, microempresas e profissionais liberais. A ação tem o objetivo de ajudar os pequenos negócios da cidade que são os mais penalizados com a pandemia.

O programa consiste na disponibilização de uma linha de crédito de até R$ 15 mil, sem juros, por meio de parcerias com instituições financeiras. A quitação poderá ser feita em até 36 parcelas para MEIs, microempresas e profissionais liberais, com um período de 6 meses de carência. As demais categorias terão acesso a valores mais altos, com juros diferenciados, negociados com a própria instituição financeira e a mesma carência.

Os interessados terão que passar por um treinamento de 5h, disponibilizado em uma plataforma on-line, dentro do Portal do Desenvolvimento, no site da Prefeitura de Poços. O curso abordará noções de gestão financeira e aplicará uma avaliação do aprendizado. Para aprovação e emissão do certificado será exigido o mínimo de 70% de acertos. Após a conclusão do curso o empreendedor deve procurar uma das instituições parceiras para fazer o pedido do crédito.“O objetivo é ter o programa disponível o mais rápido possível, pois a situação exige agilidade para que possamos dar amparo aos empreendedores, buscando soluções para os diversos efeitos da pandemia na economia local”, afirmou Thiago mariano, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

A proposta do Programa Poços Juro Zero foi encaminhada para apreciação da Câmara Municipal e deve ser votada nos próximos dias. O Poços Juro Zero é uma iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho dentro do Plano de Retomada Econômica com a intenção de fomentar o empreendedorismo e promover o desenvolvimento da economia local.