Programa “Saúde na Escola” inicia ciclo 2023-2024 em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na última quarta-feira (14), equipes gestoras das unidades da rede pública de ensino participaram de reunião para início dos trabalhos do Programa Saúde na Escola em 2023. O encontro foi realizado no auditório da Superintendência Regional de Ensino. A secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, a superintendente Regional de Ensino, Noêmia Lourdes Furtado, e o secretário-adjunto de Saúde, Carlos Eduardo Almeida, fizeram a abertura do evento.

Em Poços de Caldas, a iniciativa é desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino e Secretaria Municipal da Saúde. O Programa Saúde na Escola (PSE) é um programa intersetorial da Saúde e da Educação, instituído em 2007, no qual as políticas das duas áreas voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral.

“Estamos no ciclo 2023-2024. Foram pactuadas 75 unidades públicas de ensino, dentre Centros de Educação Infantil, escolas municipais e estaduais, onde serão desenvolvidas ações em conjunto com as equipes da Atenção Básica”, informa a representante da Secretaria Municipal de Educação no Grupo de Trabalho Intersetorial, Célia Christina Silva Ferreira.

Entre os objetivos do PSE estão: promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação e articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das redes de educação básica pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e a suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis.

O programa também visa contribuir para oferecer condições para a formação integral de educandos e para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos, além de fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar, atuando ainda na promoção da comunicação entre as escolas e as unidades de saúde e no fortalecimento da participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três níveis de governo.

Na cidade, o Grupo de Trabalho Intersetorial é composto por Célia Christina Silva Ferreira e Maria Angélica Aparecida do Carmo, como representantes da Secretaria Municipal de Educação, Fernanda Matias Perpétuo Vilas Boas e Karen Cristina de Souza representando a Superintendência Regional de Ensino e Heloisa de Moura Lessa Barroso e Miriam Cioffi Ayres, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde.